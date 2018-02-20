Владимир Машков посмотрел фильм «Движение вверх» вместе с туляками

Фото Дмитрия Дзюбина.

После окончания просмотра на вопросы студентов ответил Владимир Машков, исполнитель одной из главных ролей – тренера Гаранжина.

Встречу со зрителями фильма Машков начал с приветствия своим землякам.

– Рад, что я вновь оказался в Туле. Я ваш земляк. Тула — моя малая родина, здесь прошло мое раннее детство, с этим городом я буду неразрывно связан всегда. Надеюсь, что чем-то еще я буду ему полезен.

Мой папа был актером Театра кукол. Помню, мне было четыре года, мы все нарядились и пошли гулять в парк. А когда вернулись, во дворе стояла масса народа, ходили пожарные. Оказалось, мы забыли выключить утюг. И за то время, что нас не было, квартира сгорела!

Помню, кто-то во дворе кричал: «Артист горит!» А я ходил такой гордый: у нас дома настоящие пожарные.

Когда мне было девять лет, мы уже жили в Новокузнецке, транслировали тот самый финал Олимпиады, о котором сняли фильм. Я его смотрел. И помню, что творилось с папой, когда мы победили.

– Ожидали Вы, что фильм «Движение вверх» ждет такой успех?

– Никого не заставишь хлопать в кинотеатре. То, что люди будут аплодировать, то, что вы сейчас хлопали, — конечно, большой сюрприз и настоящий подарок создателям фильма.

Мы очень трудно работали. В течение месяца мы пытались восстановить матч. У нас было шесть камер, они летали над площадкой, около семисот артистов массовых сцен. Было очень тяжело постоянно находиться в состоянии жизни и смерти, как было в этом финале.

– Почему, на Ваш взгляд, у предыдущего подобного фильма «Легенда номер 17» не было подобного яркого успеха, как у «Движения вверх»?

– «Легенда номер 17» снималась уже года четыре назад. Тогда она стала большим открытием. Но в кино очень трудно угадать популярность. «Движение вверх» мы снимали полтора года. Полгода съемочный процесс и потом монтаж. Бывает, что картина устаревает уже во время монтажа. Но в любом случае каждый фильм — это шаг вперед.

Помню, я снимался в фильме «Вор», который был очень тепло встречен зрителями, отмечен критиками. Было этот как вчера — в 1997 году. Там есть сцены, когда нужно было воссоздать быт послевоенной Москвы.

На киностудии «Мосфильм» это было легко сделать — по ней бегали крысы размером с собаку.

Прошло немного времени, и теперь эта киностудия сейчас одна из лучших в Европе.

Я разговаривал недавно с Владимиром Меньшовым, нашим оскароносным режиссером. Он вспомнил, что в 1979 году вышли сразу три картины, которые пользовались любовью у зрителей, — «Москва слезам не верит», « Пираты ХХ века» и «Экипаж». Представляете, в один год! А потом долгое время ничего равного не было. Очень важно почувствовать время, оказаться актуальным здесь и сейчас.

– В фильме Вы играете тренера Гаранжина. Каково Ваше отношение к этому персонажу?

– Знаете, у Владимира Петровича было множество проблем: и больной ребенок, и всё, связанное с командой, но он не сдавался перед трудностями. Один из первых стал изучать игру американцев. И тот финал был выигран же во многом благодаря ему. Американцы ведь по ходу матча ни разу не вели в счете. Я отношусь к нему, как к своему отцу, – с такой же любовью и таким же вниманием.

С ним связана одна интересная реальная история. Владимир Петрович был совсем не баскетбольного роста — метр семьдесят пять. Когда он служил в армии, был какой-то матч, и он в перерыве вышел побросать в кольцо. И попал 119 раз подряд! Этому есть свидетели.

И у меня примерно такое же чудо произошло на съемочной площадке.

Помните, в начале фильма есть эпизод, когда я бросаю мяч, и он летит через большую площадку и залетает в кольцо? Это не компьютер.

Так всё было на самом деле. Причем в сценарии не было прописано, что мяч обязательно должен попасть в кольцо, меня режиссер попросил попасть хотя бы в сторону щита. И вот я на съемку разворачиваюсь, бросаю, и мяч залетает в кольцо! Думаю, что это была помощь Владимира Петровича Кондрашина. Я верю в такие вещи.

– Тем не менее, как говорят, его семья этот фильм не приняла, поэтому и в фильме он выведен под другой фамилией.

– Я позвонил его жене 14 января, в день рождения Владимира Петровича. Она сказала, что сыну очень понравился фильм. И это было радостно слышать, ведь ничего оскорбительного и неправильного в его адрес там нет. Совсем ничего! Поэтому у меня есть надежда, что рано или поздно справедливость восторжествует и через какое-то время Гаранжин на экране опять станет Кондрашиным.