Туляки смогут побороться за президентские гранты

На поддержку социально значимых проектов выделено более 8 млрд рублей.

Владимир Путин подписал распоряжение о поддержке некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. Об этом сообщает Общественная палата Тульской области

На господдержку социальных проектов выделено порядка 8 млрд рублей. Приём заявок стартовал 20 февраля и продлится до 26 марта. Второй этап конкурса пройдёт с 16 июля по 10 сентября.

Для участия в конкурсе грантов необходимо представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе.