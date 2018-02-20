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Туляки смогут побороться за президентские гранты

Туляки смогут побороться за президентские гранты

На поддержку социально значимых проектов выделено более 8 млрд рублей.

Владимир Путин подписал распоряжение о поддержке некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. Об этом сообщает Общественная палата Тульской области

На господдержку социальных проектов выделено порядка 8 млрд рублей. Приём заявок стартовал 20 февраля и продлится до 26 марта. Второй этап конкурса пройдёт с 16 июля по 10 сентября.

Для участия в конкурсе грантов необходимо представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе.

Подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте Фонда или по телефону: 8(495)150-42-22.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:50 −11
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