Туляки смогут побороться за президентские гранты
На поддержку социально значимых проектов выделено более 8 млрд рублей.
Владимир Путин подписал распоряжение о поддержке некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. Об этом сообщает Общественная палата Тульской области
На господдержку социальных проектов выделено порядка 8 млрд рублей. Приём заявок стартовал 20 февраля и продлится до 26 марта. Второй этап конкурса пройдёт с 16 июля по 10 сентября.
Для участия в конкурсе грантов необходимо представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе.
Подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте Фонда или по телефону: 8(495)150-42-22.
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