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В Щекинском районе сотрудники охотничьего хозяйства заблокировали машину журналистов
Кадр из видео

В Щекинском районе сотрудники охотничьего хозяйства заблокировали машину журналистов

Корреспондентская группа приехала Тульскую область по просьбе жителей, которые утверждают, что у них отнимают земли.

В субботу, 17 февраля, в СМИ появилась информация о том, что съемочная группа Центра управления расследованиями была заблокирована на одной из дорог Щекинского района сотрудниками охотничьего хозяйства «Зубр», которые утверждали, что журналисты устроили ДТП и пытались скрыться.

Корреспонденты приехали в Щекинский район после того, как местные жители, боясь остаться без земли, забили тревогу – по их словам, «охотники» выживают из района местных фермеров.

В распоряжении Myslo оказалось открытое письмо от жителей района к губернатору Алексею Дюмину. Они просят разобраться в ситуации, сложившейся вокруг ООО «Зубр». Свои подписи под текстом поставили около 60 человек.

Текст обращения

 «С конца 2015 года, на землях у деревни Болотово обосновалось охотничье хозяйство ООО «Зубр» площадью 6000 га. Значительную часть леса огородили трехметровым металлическим забором, построили в лесу щебневые дороги к охотничьим вышкам, а пока это всё строили, разбили единственную асфальтированную дорогу, ведущую в Крапивну и Щёкино.

Беспощадно уничтожаются реликтовые заросли вековых дубов, черемши, занесенной в Красную книгу. Местные жители не могут войти в лес за грибами и ягодами, а «сильные мира» по другую сторону этого же забора отдыхают, развлекаются и охотятся. Зачем нас, жителей района изолировали от национального богатства? Почему нельзя огородить 15-20 га земли и там выращивать для отстрела диких животных, как это делают в других областях?

Наши «охотники» пошли по другому пути. Попирая Земельный и Лесной кодексы, закон о сельскохозяйственных землях, ООО «Зубр» договорилось с руководством Щекинского района о долгосрочной аренде 102 га пашни, которую на основании решения общего собрания колхозников-землевладельцев обрабатывает фермер Н. С. Курков.

Фермера в известность не поставили, а арендованная земля в апреле 2017 года была включена в категорию невостребованных земельных паев и не могла быть передана в аренду.

Не менее мерзкую практику ООО «Зубр» применяет и в отношении чужих земель. Так, например, компания самовольно огородила участки, засеянные озимой пшеницей, а руководство ООО «Зубр» дало команду выпустить весной на молодые всходы зерна диких животных для выпаса.

В результате, весь урожай уничтожен, а убыток фермера составил более 1,2 млн рублей. На состоявшейся в январе 2018 года встрече у главы Щекинского района, представитель арендатора ООО «Зубр» открыто заявил, что они выкупят в Крапивенском поселении все свободные для реализации 800 га пашни и им не важно, что эти земли сельскохозяйственного назначения входят в структуру посевов действующего КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское» на протяжении более 20 лет.

Руководителям района неважно, что на этих землях мы выращиваем пшеницу, кормим с этой земли 300 дойных коров, производим ежедневно 4,5 тонны молочной продукции. Фермерство – это гарантированная работа на селе, а ООО «Зубр» – прямая угроза захвата пахотных земель, разорения фермерских хозяйств, а значит – уничтожение русской деревни. Руководство ООО «Зубр» откровенно и без стеснения называет конечным бенефициаром своего охотничьего хозяйства ПАО «Роснефть» и уверяет, что на охоту к ним на вертолете прилетает сам глава госкорпорации Игорь Сечин».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 13:10 +14
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