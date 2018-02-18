Евгений Авилов рассказал тульским блогерам о благоустройстве набережной

Фото Татьяны Алексеевой

Определены планы по расчистке, благоустройству и озеленению территорий, а также ремонту близлежащих жилых домов.

Глава городской администрации Евгений Авилов проводит традиционный обход города. Его сопровождают блогеры и журналисты, а в центре внимания находится тульская набережная – обсуждаются ближайшие планы и текущие задачи.

В Черниковском переулке завершён ремонт исторических зданий, пострадавших от пожара – в конце 19 века неподалёку находились конюшни. Восстановительные работы собственники помещений провели за свой счёт.

Куратор проекта благоустройства исторического центра Тулы Евгений Кузнецов рассказал о работах, которые уже завершены – прилегающие к будущей набережной дворы расчищены от мусора, распилены и вывезены старые и аварийные деревья.

Зашла речь и о работах во дворах жилых домов – по словам Евгения Авилова, конкретные планы по благоустройству в рамках проекта «Тульский дворик» будут реализовываться уже в начале весны.

На территориях будет организовано озеленение и обустроены инженерные коммуникации. Кроме того, планируется косметический ремонт фасадов – каждый двор приобретет свой индивидуальный стиль.