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Евгений Авилов показал журналистам выход на набережную с видом на кремль
Фото Татьяны Алексеевой

Евгений Авилов показал журналистам выход на набережную с видом на кремль

Из Черниковского переулка участники обхода исторического центра города переместились на улицу Металлистов.

Во время прогулки журналисты увидели будущий вход на набережную – сейчас там находится неприглядный забор с колючей проволокой, но после окончания всех работ туляки получат великолепный вид на кремль и реку.

Также в ходе встречи журналисты и блогеры обсудили с главой администрации вопросы организации пешеходной зоны, музейного квартал, мест общественного питания и культурно-образовательных пространств.

Сюжет: Евгений Авилов и блогеры на Тульской набережной
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