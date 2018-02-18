Евгений Авилов показал журналистам выход на набережную с видом на кремль

Фото Татьяны Алексеевой

Во время прогулки журналисты увидели будущий вход на набережную – сейчас там находится неприглядный забор с колючей проволокой, но после окончания всех работ туляки получат великолепный вид на кремль и реку.

Также в ходе встречи журналисты и блогеры обсудили с главой администрации вопросы организации пешеходной зоны, музейного квартал, мест общественного питания и культурно-образовательных пространств.