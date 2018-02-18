На месте разрушенной больницы «Штампа» будет реабилитационный центр

Фото Татьяны Алексеевой

Об этом журналистам рассказал Евгений Авилов во время обхода исторического центра города.

Разрушенное здание, где раньше располагалась больница завода «Штамп», будет восстановлено – там появится центр реабилитации пациентов, прошедших лечение от различных заболеваний. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава городской администрации Евгений Авилов:

Место выбрано за счёт удачного расположения – рядом находится Баташевский сад, есть возможность организации прогулок на свежем воздухе.

Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Также участники обхода посетили разрушенное здание, расположенное практически на берегу Упы – члены экспертной группы предполагают, что раньше там располагалась школа, либо какое-то учреждение для работы с детьми.

При этом здание не является историческим памятником и в соответствующих реестрах не числится. Один из участников встречи пошутил, что за счёт выгодного расположения – практически на берегу реки – в здании может разместиться клуб рыбаков.