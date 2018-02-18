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На набережной Упы в Туле празднуют Масленицу
Фото Алексея Пирязева

На набережной Упы в Туле празднуют Масленицу

Для туляков и гостей города проходит праздничная программа.

Масленичные гуляния в Туле в самом разгаре – на набережной cобрались сотни людей, выступают артисты и реконструкторы. Хэдлайнером праздника стал Стас Даньшин, финалист «Новой волны-2017».

На площадках проходят игры и викторины. Все желающие могут угоститься блинами и душистым чаем из самовара. Апофеозом праздника станет сожжение традиционного чучела, символизирующее проводы зимы.

Присоединяйтесь к веселью! Подробный репортаж с тульской Масленицы читайте позже на MySlo, а пока – несколько кадров от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.

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Масленица 2018 в Туле, Фото: 1
Масленица 2018 в Туле, Фото: 2
Масленица 2018 в Туле, Фото: 3
Масленица 2018 в Туле, Фото: 4
Масленица 2018 в Туле, Фото: 5
Масленица 2018 в Туле, Фото: 6
Масленица 2018 в Туле, Фото: 7
Масленица 2018 в Туле, Фото: 8
Масленица 2018 в Туле, Фото: 9
Масленица 2018 в Туле, Фото: 10
Масленица 2018 в Туле, Фото: 11
Масленица 2018 в Туле, Фото: 12
Масленица 2018 в Туле, Фото: 13
Масленица 2018 в Туле, Фото: 14
Масленица 2018 в Туле, Фото: 15
Масленица 2018 в Туле, Фото: 16
Масленица 2018 в Туле, Фото: 17
Масленица 2018 в Туле, Фото: 18
Масленица 2018 в Туле, Фото: 19
Масленица 2018 в Туле, Фото: 20
Масленица 2018 в Туле, Фото: 21
Масленица 2018 в Туле, Фото: 22
Масленица 2018 в Туле, Фото: 23
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:15 +8
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