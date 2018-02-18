На набережной Упы в Туле празднуют Масленицу

Фото Алексея Пирязева

Масленичные гуляния в Туле в самом разгаре – на набережной cобрались сотни людей, выступают артисты и реконструкторы. Хэдлайнером праздника стал Стас Даньшин, финалист «Новой волны-2017».

На площадках проходят игры и викторины. Все желающие могут угоститься блинами и душистым чаем из самовара. Апофеозом праздника станет сожжение традиционного чучела, символизирующее проводы зимы.

Присоединяйтесь к веселью! Подробный репортаж с тульской Масленицы читайте позже на MySlo, а пока – несколько кадров от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.