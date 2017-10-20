Заброшенный «Дом здоровья»: Администрация Тулы проведет экспертизу здания

Как сообщили Myslo в администрации города, после этого будет решен вопрос о дальнейшей судьбе здания бывшего «штамповского» профилактория.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы заключил договор со специализированной организацией о подготовке заключения о состоянии строительных конструкций здания бывшего профилактория завода «Штамп» на Веневском шоссе. При получении заключения будет решен вопрос о дальнейшей судьбе здания.

Напомним, прокуратура города Тулы провела проверку и потребовала принять меры охранного порядка к зданию, которое не эксплуатируется с 1996 года. По результатам проверки прокурор города Тулы 11 октября 2017 года внес главе администрации Тулы представление. В срок не позднее 10 ноября 2017 года власти должны принять меры, направленные на организацию мер охранного порядка и дальнейшего недопущения посторонних лиц в здание, частично являющегося аварийным.

работа над ошибками

В прошлой публикации «Заброшенный „Дом здоровья“ в Туле: Прокуратура дала чиновникам месяц на раздумья» на myslo была допущена ошибка. На самом деле здание бывшего профилактория было передано в собственность города в декабре 2014 года, а не в 2004 году. Администрация города Тулы приняла в муниципальную собственность объект, которое долгое время уже не эксплуатировался.