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В Новомосковске прокуратура помогла сироте получить жильё

В Новомосковске прокуратура помогла сироте получить жильё

Девушка стояла в очереди на квартиру почти пять лет.

В прокуратуру Новомосковска поступило обращение местной жительницы – девушка просила помочь ей получить жильё. Как сирота она была включена в соответствующую очередь ещё в 2013 году.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что жилое помещение сироте до сих пор не предоставлено. Для защиты законных прав девушки, прокурор обратился в суд с требованием обязать министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставить сироте квартиру.

Исковые требования прокурора были удовлетворены. Судебное решение исполнено, жилищные права заявительницы восстановлены – она получила благоустроенную квартиру в Узловой.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:23 +3
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