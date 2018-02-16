Тульские светофоры получат паспорта

О подготовке паспортов на все светофоры Тулы сегодня сообщили Myslo в пресс-службе администрации города. В рамках исследования будет рассчитан оптимальный режим работы светофоров, исходя из актуальных данных о транспортных и пешеходных потоках на регулируемых перекрестках города Тулы.

На разработку паспортов потребуется порядка восьми месяцев.

Исходя из сведений, полученных после актуализации режимов работы фаз светофорного регулирования и разработки паспортов светофорных объектов, режимы работы светофоров будут корректироваться с целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Тулы.

Отмечается, что разработкой паспортов будет заниматься подрядная организация, которая победит в аукционе. Отбор объявят в ближайшее время. Заказчиком выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

цифры

В настоящее время на территории города Тулы расположено 168 светофорных объектов.

Из них 61 – ламповые светофоры, 107 – светодиодные.

148 светофорных объектов оборудованы пешеходными светофорами.

За 2017 год администрацией города Тулы были проведены работы по оборудованию 37 светофорных объектов пешеходными светофорами, введены в эксплуатацию три новых светофорных объекта, также были проведены работы по реконструкции 12 светофорных объектов (в том числе, были заменены ламповые светофоры на светодиодные).

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию четырех светофорных объектов, а также на установку на двух объектах пешеходных светофоров со специальной звуковой сигнализацией для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.