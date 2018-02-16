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Тульские светофоры получат паспорта

Тульские светофоры получат паспорта

На подготовку документов понадобится 8 месяцев.

О подготовке паспортов на все светофоры Тулы сегодня сообщили Myslo в пресс-службе администрации города. В рамках исследования будет рассчитан оптимальный режим работы светофоров, исходя из актуальных данных о транспортных и пешеходных потоках на регулируемых перекрестках города Тулы. 
На разработку паспортов потребуется порядка восьми месяцев. 
Исходя из сведений, полученных после актуализации режимов работы фаз светофорного регулирования и разработки паспортов светофорных объектов, режимы работы светофоров будут корректироваться с целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Тулы.
 
Отмечается, что разработкой паспортов будет заниматься подрядная организация, которая победит в аукционе. Отбор объявят в ближайшее время. Заказчиком выступает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.
цифры
В настоящее время на территории города Тулы расположено 168 светофорных объектов.
 
Из них 61 – ламповые светофоры, 107 – светодиодные.
 
148 светофорных объектов оборудованы пешеходными светофорами.
 
За 2017 год администрацией города Тулы были проведены работы по оборудованию 37 светофорных объектов пешеходными светофорами, введены в эксплуатацию три новых светофорных объекта, также были проведены работы по реконструкции 12 светофорных объектов (в том числе, были заменены ламповые светофоры на светодиодные).
 
В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию четырех светофорных объектов, а также на установку на двух объектах пешеходных светофоров со специальной звуковой сигнализацией для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:08 +1
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