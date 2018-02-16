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В Скуратово неадекватный мужчина набросился на полицейских

В Скуратово неадекватный мужчина набросился на полицейских

Буян задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как стало известно MySlo, в поселке Скуратово произошёл неприятный инцидент – местный житель набросился на сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, находясь в общественном месте, мужчина нецензурно ругался и вёл себя неадекватно. Находящиеся неподалёку инспекторы ДПС сделали ему замечание и попросили успокоиться.

Туляк не подчинился законным требованиям сотрудников и набросился на них. Сейчас мужчина доставлен для разбирательства в отдел полиции «Скуратовский». Предположительно, в момент конфликта он был пьян.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:15 +1
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