Три светофора на въезде в Пролетарский округ отрегулированы

Фото из архива Myslo.
Специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы проведен комплекс мероприятий по регулировке работы светофорных объектов, расположенных на пересечениях улицы Пролетарской с улицами К. Маркса, Епифанской и Чапаева.
«Установка нового оборудования позволила синхронизировать работу трех светофорных объектов, расположенных на пересечениях улицы Пролетарской с улицами К. Маркса, Епифанской и Чапаева», — сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Новое оборудование светофоров позволило оптимизировать движение транспортных потоков, увеличить время работы зеленого сигнала для пешеходов через улицу Пролетарскую, а также разграничить левый поворот на улицу Демидовская Плотина с Пролетарской от встречного транспортного потока (по Пролетарской).
Напомним, решения о корректировке режима работы светофора было принято 20 декабря 2017 года на втором заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации.
Решение было принято в связи с отказом зам. главы администрации города – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина вернуть одностороннее движение на ул. К. Маркса несмотря на результаты голосования
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Туляки высказывали свое мнение на сайте администрации, на портале Myslo и в группе «Свободная Тула» ВКонтакте. В общей сложности проголосовало около 2-х тысяч человек (159 на сайте администрации, 1056 — на Myslo и около 500 – в соцсети).
Алексей Крыгин
– По результатам голосования однозначно туляки высказались за возвращение одностороннего движения по улице Карла Маркса. Но! В администрацию поступило письмо тулячки, которая считает, что принимать решение об организации движения таким образом нельзя. «Я категорически против одностороннего движения. Нельзя принимать решение по голосованию нескольких десятков человек. Давайте прислушаемся к мнению представителя ГИБДД» - написала она.
Поэтому и было решено отрегулировать работу светофоров и синхронизировать их. Речи же о возвращении одностороннего движения на ул. К. Маркса пока не идет.