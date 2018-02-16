Три светофора на въезде в Пролетарский округ отрегулированы

Фото из архива Myslo.

15 февраля в Пролетарском округе Тулы были заменены контроллеры и синхронизирована работа светофоров на трех перекрестках.

Специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы проведен комплекс мероприятий по регулировке работы светофорных объектов, расположенных на пересечениях улицы Пролетарской с улицами К. Маркса, Епифанской и Чапаева.

«Установка нового оборудования позволила синхронизировать работу трех светофорных объектов, расположенных на пересечениях улицы Пролетарской с улицами К. Маркса, Епифанской и Чапаева», — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Новое оборудование светофоров позволило оптимизировать движение транспортных потоков, увеличить время работы зеленого сигнала для пешеходов через улицу Пролетарскую, а также разграничить левый поворот на улицу Демидовская Плотина с Пролетарской от встречного транспортного потока (по Пролетарской).

Напомним, решения о корректировке режима работы светофора было принято 20 декабря 2017 года на втором заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации.