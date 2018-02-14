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В Новомосковске в Детском парке 18-летний грабитель напал на мужчину

В Новомосковске в Детском парке 18-летний грабитель напал на мужчину

Полицейские быстро установили личность подозреваемого.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, поздним вечером в Детском парке 18-летний преступник напал на 45-летнего мужчину.

Сотрудники полиции предполагают, что злоумышленник спланировал нападение заранее. Жертвой стал случайный прохожий. По нашей информации, грабителю нужны были деньги на наркотики.

Нанеся прохожему несколько ударов, подозреваемый открыто похитил у мужчины мобильный телефон и кошелек с деньгами. Общий ущерб составил 19 500 рублей.

– Потерпевший обратился в полицию. В кратчайшие сроки при проведении оперативных мероприятий, в ходе которых также использовались записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела МВД смогли выяснить личность злоумышленника, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

У ранее судимого 18-летнего парня, склонного к совершению имущественных преступлений, обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Напомним, в ноябре 2017 года в этом же парке двое мужчин ночью напали на 22-летнего молодого человека. Преступники избили жертву и отобрали ценные вещи. От полученных травм парень впоследствии скончался. 

По подозрению в убийстве были задержаны двое рабочих, трудившихся и проживавших неподалеку от места происшествия.

Один из подозреваемых был обнаружен в строительном вагончике, где проживал. У полицейских была информация, что другой соучастник  собирается покинуть территорию региона. Мужчину обнаружили на автодороге М-2, когда тот ожидал междугородный автобус.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:56 +3
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