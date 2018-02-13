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За неделю в Тульской области гриппом и ОРВИ заболело более 7000 человек

За неделю в Тульской области гриппом и ОРВИ заболело более 7000 человек

По вопросам профилактики указанных заболеваний можно получить консультации в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

С 5 по 11 февраля в Тульской области зарегистрировано 7213 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 13%.

В Туле за неделю заболел 3901 человек. Это выше эпидемического порога на 7,9%.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга на прошедшей неделе наличие вирусов подтверждено у 17 заболевших. Из них у четверых заболевших подтверждены вирусы гриппа, что составляет 23% от всех положительных находок.

На прошедшей неделе частично был приостановлен образовательный процесс в классе одной из школ и в двух группах двух детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 0
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