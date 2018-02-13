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Тульская область будет развивать фольклорный туризм
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область будет развивать фольклорный туризм

По мнению директора Сокольнического ДК, это позволит сохранить и приумножить этнокультурные традиции региона.

13 февраля в Тульском объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина обсудила ряд вопросов с работниками районных и сельских Домов культуры.

Так, в прошлом году в регионе началась реализация масштабной программы модернизации сельских ДК по двум федеральным проектам: «Сто клубов на селе» и «Местный ДК». По проекту «Сто клубов на селе» в Тульской области построено 7 и капитально отремонтировано 15 сельских клубов, в 12 — проведен текущий ремонт и установлено новое оборудование.

Уже весной региональное министерство культуры проведет культурный форум, где сельские работники культуры смогут обменяться интересными практиками и презентовать собственные проекты.

Директор Сокольнического Дома культуры Андрей Мельников выступил с предложением развивать фольклорный туризм и развивать этнокультурные традиций региона.

В этот день на этнодворе «Тульский Левша» также прошла празднично-игровая программа «Заигрыши, или Второй день Масленицы на тульских ремесленных улицах».

На мастер-классах все желающие смогли научиться резьбе по дереву и гравировке, создать свой образец в гончарной слободе или отчеканить монету на память.

Также в 2017 году Тульское объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма было удостоено звания «Лучший дом народного творчества России».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:34 0
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