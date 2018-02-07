новости
новости
Регистрация
Тульские железнодорожники ликвидируют последствия снегопада
Фото: пресс-служба Московской железной дороги

Тульские железнодорожники ликвидируют последствия снегопада

К очистке путей и платформ подключены даже офисные сотрудники.

На Московской железной дороге продолжается непрерывная очистка железнодорожного полотна – к ликвидации последствий аномального снегопада подключены даже офисные сотрудники, не занятые в обеспечении перевозок.

Всего на расчистке работает около пятисот сотрудников магистрали. Также задействована спецтехника, которая курсирует по специальному графику, не создавая помех поездам.

За сутки расчищено около 90 км путей, вывезено порядка 4500 кубометров снега. Железнодорожники обеспечены теплой спецодеждой и обувью, а также средствами для защиты от обморожения, на станциях работают пункты обогрева.

Железнодорожники призывают туляков неукоснительно соблюдать правила безопасности в условиях недостаточной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
очистка от снегарасчистка железнодорожных путейпоследствия снегопадаМосковская железная дорога
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области запустят три крупных медицинских проекта
В Тульской области запустят три крупных медицинских проекта
В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта
В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.