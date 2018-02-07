Тульские железнодорожники ликвидируют последствия снегопада

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

К очистке путей и платформ подключены даже офисные сотрудники.

На Московской железной дороге продолжается непрерывная очистка железнодорожного полотна – к ликвидации последствий аномального снегопада подключены даже офисные сотрудники, не занятые в обеспечении перевозок.

Всего на расчистке работает около пятисот сотрудников магистрали. Также задействована спецтехника, которая курсирует по специальному графику, не создавая помех поездам.

За сутки расчищено около 90 км путей, вывезено порядка 4500 кубометров снега. Железнодорожники обеспечены теплой спецодеждой и обувью, а также средствами для защиты от обморожения, на станциях работают пункты обогрева.

Железнодорожники призывают туляков неукоснительно соблюдать правила безопасности в условиях недостаточной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.