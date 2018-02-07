В Туле на участке улицы Бондаренко на месяц ограничат движение транспорта

С 12 февраля по 16 марта в Туле будут проводиться работы по прокладке наружных инженерных сетей и технологическому соединению по ул. Бондаренко к строящемуся специализированному палатно-боксированному корпусу для ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница».

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Бондаренко на участке от дома №39 до ул. Вильямса.

Также в связи с этим движение автобусов маршрута №64 будет производиться по измененной схеме: