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Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»

Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»

Юрий Андрианов ответил так: «Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель».

В ТулГУ проходит заседание штаба по стратегическому развитию Тулы. Среди участников мероприятия развернулись настоящие баталии: для кого же наш город — для автомобилистов или пешеходов?
 
Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, основатель движения «Свободная Тула»:
 
– Надо развивать велодорожки, это бы стимулировало молодых людей пользоваться велосипедами, а не машинами или общественным транспортом.
 
Глава администрации города Евгений Авилов ответил на это:
 
– Эксперты дают действенные, но категоричные решения. Напомню, что у нас есть генплан. И многие решения требуют изменения в нем.
 
Что касается веломаршрутов, приходится делать выбор, кому отдать приоритет – машинам или велосипедам? В любом случае у кого-то придется что-то отнять — или часть дороги у автолюбителей, или часть пешеходной дорожки. Да будут ли ездить на работу туляки на велосипеде?! У нас в Туле приходится один автомобиль на двоих с учетом пенсионеров и новорожденных.
 
Самый главный вопрос, который мы ищем в администрации, — Тула — город для пешеходов или автомобилистов? Или, может, есть примеры сочетания интересов?
Первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов отметил:
 
– Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель.
 
Заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев:
 
– Поддержу Евгения Авилова. В генплане разработана транспортная схема, давайте заглянем для начала в генплан. У нас увеличилась плотность застройки. И на каждую квартиру приходится как минимум одна машина. Напомню, что, в соответствии с градостроительным кодексом, есть норматив 1 квартира – 1 машина. Нужно менять местное законодательство и правила застройки центра города. Потому что центр у нас не сити, а спальный район! Нельзя лишать людей возможности пользоваться машинами
 
Юрий Андрианов:
 
– А еще центр Тулы — производственный центр, тут заводы! Это тоже надо учитывать.
 
Артем Баранов, активист движения «Можем сами»:
 
– Если человек купил машину, он автоматически считает, что купил кусок газона. Надо штрафовать людей за это, используя общественников.
 
Юрий Андрианов:
 
– У нас в области самое малочисленное ГИБДД в ЦФО. А дисциплина водителей хорошая. Это достигается за счет грамотной организации работы инспекции.
Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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