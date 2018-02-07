Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»

Юрий Андрианов ответил так: «Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель».

В ТулГУ проходит заседание штаба по стратегическому развитию Тулы. Среди участников мероприятия развернулись настоящие баталии: для кого же наш город — для автомобилистов или пешеходов?

Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, основатель движения «Свободная Тула»:

– Надо развивать велодорожки, это бы стимулировало молодых людей пользоваться велосипедами, а не машинами или общественным транспортом.

Глава администрации города Евгений Авилов ответил на это:

– Эксперты дают действенные, но категоричные решения. Напомню, что у нас есть генплан. И многие решения требуют изменения в нем.

Что касается веломаршрутов, приходится делать выбор, кому отдать приоритет – машинам или велосипедам? В любом случае у кого-то придется что-то отнять — или часть дороги у автолюбителей, или часть пешеходной дорожки. Да будут ли ездить на работу туляки на велосипеде?! У нас в Туле приходится один автомобиль на двоих с учетом пенсионеров и новорожденных.

Самый главный вопрос, который мы ищем в администрации, — Тула — город для пешеходов или автомобилистов? Или, может, есть примеры сочетания интересов?

Первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов отметил:

– Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев:

– Поддержу Евгения Авилова. В генплане разработана транспортная схема, давайте заглянем для начала в генплан. У нас увеличилась плотность застройки. И на каждую квартиру приходится как минимум одна машина. Напомню, что, в соответствии с градостроительным кодексом, есть норматив 1 квартира – 1 машина. Нужно менять местное законодательство и правила застройки центра города. Потому что центр у нас не сити, а спальный район! Нельзя лишать людей возможности пользоваться машинами

Юрий Андрианов:

– А еще центр Тулы — производственный центр, тут заводы! Это тоже надо учитывать.

Артем Баранов, активист движения «Можем сами»:

– Если человек купил машину, он автоматически считает, что купил кусок газона. Надо штрафовать людей за это, используя общественников.

Юрий Андрианов:

– У нас в области самое малочисленное ГИБДД в ЦФО. А дисциплина водителей хорошая. Это достигается за счет грамотной организации работы инспекции.