Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»
Юрий Андрианов ответил так: «Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель».
В ТулГУ проходит заседание штаба по стратегическому развитию Тулы. Среди участников мероприятия развернулись настоящие баталии: для кого же наш город — для автомобилистов или пешеходов?
Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, основатель движения «Свободная Тула»:
– Надо развивать велодорожки, это бы стимулировало молодых людей пользоваться велосипедами, а не машинами или общественным транспортом.
Глава администрации города Евгений Авилов ответил на это:
– Эксперты дают действенные, но категоричные решения. Напомню, что у нас есть генплан. И многие решения требуют изменения в нем.
Что касается веломаршрутов, приходится делать выбор, кому отдать приоритет – машинам или велосипедам? В любом случае у кого-то придется что-то отнять — или часть дороги у автолюбителей, или часть пешеходной дорожки. Да будут ли ездить на работу туляки на велосипеде?! У нас в Туле приходится один автомобиль на двоих с учетом пенсионеров и новорожденных.
Самый главный вопрос, который мы ищем в администрации, — Тула — город для пешеходов или автомобилистов? Или, может, есть примеры сочетания интересов?
Первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов отметил:
– Город должен быть для людей, и неважно, пешеход он или автолюбитель.
Заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев:
– Поддержу Евгения Авилова. В генплане разработана транспортная схема, давайте заглянем для начала в генплан. У нас увеличилась плотность застройки. И на каждую квартиру приходится как минимум одна машина. Напомню, что, в соответствии с градостроительным кодексом, есть норматив 1 квартира – 1 машина. Нужно менять местное законодательство и правила застройки центра города. Потому что центр у нас не сити, а спальный район! Нельзя лишать людей возможности пользоваться машинами
Юрий Андрианов:
– А еще центр Тулы — производственный центр, тут заводы! Это тоже надо учитывать.
Артем Баранов, активист движения «Можем сами»:
– Если человек купил машину, он автоматически считает, что купил кусок газона. Надо штрафовать людей за это, используя общественников.
Юрий Андрианов:
– У нас в области самое малочисленное ГИБДД в ЦФО. А дисциплина водителей хорошая. Это достигается за счет грамотной организации работы инспекции.
вчера, в 18:10, 235 2079 -12
вчера, в 17:59, 188 1762 -3
вчера, в 17:34, 134 1583 0
вчера, в 16:31, 77 2956 -1
Другие статьи по темам
Место
Прочее