В Тульской области пять районов остались без электричества

В Тульской области в пяти районах частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

На данный момент известно, что света нет в восьми населенных пунктах Венёвского района (Даниловское, Даниловка, Даниловские хутора, Тураево, Павловское, Чусовка, Сосновка). В зону отключения попали более 380 домов — это около 450 жителей.

Также частично электричества нет в Алексине, Заокском, Щёкинском и Ясногорском районах.

На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Вся информация уточняется.