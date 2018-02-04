новости
новости
Регистрация
В Тульской области пять районов остались без электричества

В Тульской области пять районов остались без электричества

Все обстоятельства выясняются.

В Тульской области в пяти районах частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

На данный момент известно, что света нет в восьми населенных пунктах Венёвского района (Даниловское, Даниловка, Даниловские хутора, Тураево, Павловское, Чусовка, Сосновка). В зону отключения попали более 380 домов — это около 450 жителей.

Также частично электричества нет в Алексине, Заокском, Щёкинском и Ясногорском районах.

На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Вся информация уточняется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
нет светаотключили свет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские железнодорожники перешли на усиленный режим работы
Тульские железнодорожники перешли на усиленный режим работы
На Тульскую область надвигается мощный снегопад
На Тульскую область надвигается мощный снегопад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.