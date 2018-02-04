На Тульскую область надвигается мощный снегопад

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие несколько часов и до конца суток 4 февраля в Тульской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, ветер усилится до 15−20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Для предупреждения возможных заторов на трассах организована уборка дорожного полотна с применением специализированной техники. Трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон» оборудованы 14 видеокамерами, позволяющими осуществлять мониторинг автомобильного движения в круглосуточном режиме.

В готовности к применению по предназначению находятся 8 мобильных пунктов обогрева МЧС.