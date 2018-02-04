Тульские железнодорожники перешли на усиленный режим работы

В Тульской области для расчистки путей задействовано шесть специальных снегоуборочных машин.

В связи с ухудшением погодных условий подразделения Московской железной дороги перешли на усиленный режим работы.

В мероприятиях по уборке снега задействовано максимальное за эту зиму количество машин. Главная задача — вовремя расчищать пути и платформы, обеспечивать функционирование дороги в обычном режиме, по расписанию пропускать пригородные поезда и поезда дальнего следования.

В Тульской области для расчистки путей задействовано шесть специальных снегоуборочных машин, а также необходимое количество работников предприятий железнодорожного транспорта. Снегоуборочная техника курсирует по специальному расписанию, не мешая движению поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Железнодорожники постоянно отслеживают погодную ситуацию, чтобы вовремя перебросить технику и людей в те районы, где этого требует сложившаяся погодная ситуация.

В связи с ухудшением видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями, Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, переходить железную дорогу строго в оборудованных для этого местах, смотреть по сторонам, воздержаться от прослушивания музыки в наушниках и не отвлекаться на гаджеты, не стоять на краю платформы и держать за руку детей.

В связи с прохождением мощного атмосферного циклона часть пригородных поездов прибывают в конечные пункты с отставанием от графика.