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В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада будут ликвидировать порядка 140 единиц техники

В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада будут ликвидировать порядка 140 единиц техники

В ручной уборке города задействуют еще порядка 50 человек.

В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада будут ликвидировать порядка 140 единиц техники: КДМ, МТЗ, самосвалы, погрузчики, снегопогрузчики, грейдеры. Ручной уборкой будут заниматься более 50 человек.

Специалисты будут обрабатывать дороги противогололедными материалами, вывозить снег с дорог и тротуаров города с улиц Советской, Менделеевской, проспекта Ленина, 9 Мая и др.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы Тулы работают в круглосуточном режиме.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:46 +4
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