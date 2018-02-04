В ручной уборке города задействуют еще порядка 50 человек.

В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада будут ликвидировать порядка 140 единиц техники: КДМ, МТЗ, самосвалы, погрузчики, снегопогрузчики, грейдеры. Ручной уборкой будут заниматься более 50 человек.

Специалисты будут обрабатывать дороги противогололедными материалами, вывозить снег с дорог и тротуаров города с улиц Советской, Менделеевской, проспекта Ленина, 9 Мая и др.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы Тулы работают в круглосуточном режиме.