В Малахово прошли соревнования по горнолыжному спорту

Фото Алексея Пирязева.

4 февраля в Малахово прошел первый этап чемпионата и первенства Тульской области по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. К слову, погода не подвела — выпало много снега, что еще нужно для таких соревнований?

В турнире приняли участие спортсмены 2009 года рождения и старше.

Пока список победителей и призеров уточняется, предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж Myslo!