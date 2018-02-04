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В Малахово прошли соревнования по горнолыжному спорту
Фото Алексея Пирязева.

В Малахово прошли соревнования по горнолыжному спорту

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

4 февраля в Малахово прошел первый этап чемпионата и первенства Тульской области по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. К слову, погода не подвела — выпало много снега, что еще нужно для таких соревнований?

В турнире приняли участие спортсмены 2009 года рождения и старше.

Пока список победителей и призеров уточняется, предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж Myslo!

Галерея
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 1
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 2
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 3
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 4
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 5
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 6
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 7
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 8
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 9
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 10
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 11
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 12
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 13
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 14
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 15
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 16
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 17
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 18
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 19
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 20
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 21
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 22
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 23
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 24
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 25
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 26
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 27
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 28
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 29
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 30
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 31
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 32
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 33
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 34
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 35
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 36
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 37
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 38
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 39
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 40
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 41
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 42
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 43
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 44
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 45
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 46
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 47
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 48
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 49
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 50
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 51
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 52
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 53
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 54
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 55
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 56
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 57
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 58
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 59
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 60
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 61
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 62
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 63
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 64
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 65
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 66
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 67
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 68
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 69
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 70
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 71
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 72
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 73
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 74
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 75
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 76
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 77
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 78
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 79
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 80
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 81
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 82
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 83
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 84
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 85
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 86
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 87
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 88
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 89
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 90
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 91
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 92
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 93
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 94
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 95
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 96
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 97
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 98
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 99
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 100
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 101
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 102
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 103
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 104
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 105
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 106
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 107
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 108
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 109
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 110
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 111
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 112
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 113
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 114
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 115
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 116
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 117
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 118
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 119
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 120
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 121
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 122
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 123
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 124
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 125
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 126
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 127
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 128
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 129
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 130
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 131
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 132
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 133
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 134
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 135
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 136
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 137
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 138
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 139
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 140
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 141
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 142
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 143
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 144
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 145
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 146
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 147
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 148
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 149
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 150
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 151
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 152
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 153
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 154
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 155
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 156
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 157
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 158
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 159
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 160
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 161
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 162
Соревнования по горнолыжному спорту в Малахово, Фото: 163
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:15 +5
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