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Без света в Тульской области остаются 54 населенных пункта
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Без света в Тульской области остаются 54 населенных пункта

Это более 8000 человек.

Заместитель министра МЧС России генерал-лейтенант Павел Барышев провел с регионами селекторное совещание, посвященное координации работы всех служб по ликвидации последствий прохождения неблагоприятных погодных явлений.

В региональном МЧС на совещании присутствовали врио начальника Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Апрель Агакишиев, представители взаимодействующих структур и личный состав созданного оперативного штаба.

Апрель Агакишиев доложил, что без электроснабжения остаются четыре муниципальных образования, 54 населенных пункта, 2494 дома, в которых проживают около 8000 человек.

Для оказания помощи бригадам филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и адресной помощи гражданам сформированы мобильные бригады от МЧС России в составе 50 человек и 10 единиц техники.

Генерал-лейтенант Павел Барышев дал указание сосредоточить аварийно-спасательные формирования непосредственно там, где необходима помощь энергетикам и организовать работу территориальной подсистемы, чтобы ликвидировать последствия в кратчайшие сроки.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:55 +3
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