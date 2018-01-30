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Где в Туле 31 января отключат воду

Где в Туле 31 января отключат воду

Это связано с плановыми ремонтными работами.

31 января по некоторым адресам в Туле отключат воду. Об этом сообщает «Тулагорводоканал». Специалисты проведут плановые ремонтные работы.

С 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • ул. 9 Мая, д. 35, 33к1, 29к1, 27к1, 28к2, 31, 33к2, 22, 24, 24к2, 48, 39, 34,38,
  • ул. Седова, д. 17-а, 15, 13-а,
  • с. Фёдоровка: ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Шоссейная, ул. Механизаторов
  • деревня Большая Еловая.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:24 +1
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