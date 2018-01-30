Где в Туле 31 января отключат воду
Это связано с плановыми ремонтными работами.
31 января по некоторым адресам в Туле отключат воду. Об этом сообщает «Тулагорводоканал». Специалисты проведут плановые ремонтные работы.
С 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- ул. 9 Мая, д. 35, 33к1, 29к1, 27к1, 28к2, 31, 33к2, 22, 24, 24к2, 48, 39, 34,38,
- ул. Седова, д. 17-а, 15, 13-а,
- с. Фёдоровка: ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Шоссейная, ул. Механизаторов
- деревня Большая Еловая.
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