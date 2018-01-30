Где в Туле 31 января отключат воду

Это связано с плановыми ремонтными работами.

31 января по некоторым адресам в Туле отключат воду. Об этом сообщает «Тулагорводоканал». Специалисты проведут плановые ремонтные работы.

С 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам: