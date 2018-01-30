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Туляков приглашают присоединиться к акции ГИБДД «Пристегнись, Россия!»

Туляков приглашают присоединиться к акции ГИБДД «Пристегнись, Россия!»

Присоединяйтесь!

В Тульской области стартовала Всероссийская социальная кампания ГИБДД — «Пристегнись, Россия!». Акция направлена на повышение безопасности пассажиров в транспорте, особенно детей.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться в Instagram и опубликовать свое фото или видео в автомобиле. Вы должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Не забывайте про хештеги — #ПристегнисьРоссия, #ПристегнисьТула. Также снимки можно присылать в Директ страницы Тульской Госавтоинспекции — gibdd_71.

Кроме того, вы можете написать свое послание для других участников дорожного движения под девизом «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».

Лучшие фото и видео будут размещены в профиле ГИБДД. Авторы самых креативных снимков будут награждены памятными подарками от Госавтоинспекции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:11 +5
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