Погода в Туле 31 января: снегопад, заморозки и порывистый ветер
Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность.
Ночью снег, местами сильный, днём также будут осадки (по данным сайта Метеоинфо – 2,7 мм за сутки). На дорогах гололедица.
Ветер сильный: ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём от -5 до нуля. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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