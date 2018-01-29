Из-за снегопада в Тульской области объявлен желтый уровень опасности

Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада. По информации Метеоинфо, в регионе выпадет до 6 мм осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южной четверти, 7-12 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При сильном снегопаде и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.

При переходе проезжей части необходимо смотреть по сторонам, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько рекомендаций:

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

В условиях ограниченной видимости автовладельцам необходимо соблюдать правила безопасного движения:

Снизьте скорость движения;

Будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

Не приближайтесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

Двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их;

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения;

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Перепады температуры периодически влекут за собой гололедицу. От падения на скользком льду не застрахован никто. Чтобы не пополнить ряды людей, пострадавших от неудачного падения, стоит прислушаться к советам специалистов. Подготовьте нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким поверхностям ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную погоду, а также при работе на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на обледенелых поверхностях.