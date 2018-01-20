В Туле и поселениях Ленинского района усиленно идет уборка снега

Фото Дмитрия Дзюбина.

Работы по уборке снега проводятся в штатном режиме на главных и второстепенных улицах Большой Тулы. Сейчас в каждом из округов работает по колонне техники – соответственно, на городские улицы вышли пять колонн коммунальной техники. Ночью на магистральных улицах работали грейдеры. Всего же город убирают более 100 единиц техники, в том числе около 20 единиц – в поселениях Ленинского района. 127 человек осуществляют ручную уборку остановочных павильонов и улиц. В числе основных работ – вывоз снега с городских улиц, разворотных колец, мостов, парковочных карманов, уборка тротуаров и обработка противогололедными материалами.

Глава администрации поручил в первую очередь расчистить тротуары и пешеходные дорожки. Также Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений провести объезды территорий округов, совместно со специалистами УАТН проконтролировать качество уборки дворовых территорий.

Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворов по телефонам ЕДДС: 47-20-34, 1391.

Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.