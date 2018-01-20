новости
новости
Регистрация
В Туле и поселениях Ленинского района усиленно идет уборка снега
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле и поселениях Ленинского района усиленно идет уборка снега

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел совещание по вопросам уборки снега.

Работы по уборке снега проводятся в штатном режиме на главных и второстепенных улицах Большой Тулы. Сейчас в каждом из округов работает по колонне техники – соответственно, на городские улицы вышли пять колонн коммунальной техники. Ночью на магистральных улицах работали грейдеры. Всего же город убирают более 100 единиц техники, в том числе около 20 единиц – в поселениях Ленинского района. 127 человек осуществляют ручную уборку остановочных павильонов и улиц. В числе основных работ – вывоз снега с городских улиц, разворотных колец, мостов, парковочных карманов, уборка тротуаров и обработка противогололедными материалами.
 
Глава администрации поручил в первую очередь расчистить тротуары и пешеходные дорожки. Также Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений провести объезды территорий округов, совместно со специалистами УАТН проконтролировать качество уборки дворовых территорий.
 
Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега принимает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворов по телефонам ЕДДС: 47-20-34, 1391.
Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула
Прочее
Тульская ЕДДС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега
Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега
В Одоевском районе ночью в поле заблудились подвыпившие супруги
В Одоевском районе ночью в поле заблудились подвыпившие супруги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.