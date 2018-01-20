В Одоевском районе ночью в поле заблудились подвыпившие супруги

Полицейским удалось их найти только к утру субботы.

Накануне в Одоевском районе полицейские разыскивали двух местных жителей. Мужчина со своей гражданской женой поздней ночью шли из одной деревни в другую, но из-за снегопада сбились с пути.

Предположительно, оба потерявшихся были в состоянии алкогольного опьянения.

После неудачных попыток самостоятельно найти дорогу и попасть в деревню, мужчина позвонил в полицию и попросил о помощи. Но установлению их местонахождения с применением средств навигации мешала неустойчивая связь и плохая погода.

Для розыска потерявшихся были задействованы значительные силы отделения полиции «Одоевское». В первой половине дня субботы мужчину и его сожительницу удалось обнаружить. Они доставлены в районный центр для выяснения обстоятельств происшествия. По предварительным данным, угроз их жизни и здоровью нет.