Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега

Стоимость такой услуги он оценил в 100 рублей.

Теплый, дождливый декабрь сменил морозный и снежный январь – зима наконец-то вступила в свои права. Наконец-то можно кататься на санках, лыжах, сноуборде или просто наслаждаться заснеженными пейзажами.

Но снег – это не только зимние забавы. Для автомобилистов это еще и ежедневный не самый приятный ритуал – откопать машину из-под снега. Предприимчивый туляк решил избавить всех желающих от этого занятия.

На одном из сайтов объявлений появилось объявление, размещенное жителем Тулы Никитой К.

«Надоело тратить время на очистку машины от снега утром? Если да, то скорее обращайтесь по указанному номеру телефона, очистим ваши автомобиль в удобное вам время», – добавил автор объявления.

Работу выполнит находчивый молодой человек всего за 100 рублей.

Кстати, на этом же сайте другой пользователь – житель Новосибирска пошёл ещё дальше и выставил снег ... на продажу.