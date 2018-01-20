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Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега

Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега

Стоимость такой услуги он оценил в 100 рублей.

Теплый, дождливый декабрь сменил морозный и снежный январь – зима наконец-то вступила в свои права. Наконец-то можно кататься на санках, лыжах, сноуборде или просто наслаждаться заснеженными пейзажами. 

Но снег – это не только зимние забавы. Для автомобилистов это еще и ежедневный не самый приятный ритуал – откопать машину из-под снега. Предприимчивый туляк решил избавить всех желающих от этого занятия. 

На одном из сайтов объявлений появилось объявление, размещенное жителем Тулы Никитой К.

«Надоело тратить время на очистку машины от снега утром? Если да, то скорее обращайтесь по указанному номеру телефона, очистим ваши автомобиль в удобное вам время», – добавил автор объявления.
 
Работу выполнит находчивый молодой человек всего за 100 рублей.
 
Кстати, на этом же сайте другой пользователь – житель Новосибирска пошёл ещё дальше и  выставил снег ... на продажу. 
 
«Продам снег, много, можно оптом. Самовывоз. Внимание, в продажу поступил поддельный снег китайского производства, он такой же как и сибирский, но радости и праздника детям не приносит...», — написал пользователь сервиса.
 
Цена качественного свежего снега – 25 рублей, правда, автор не указал, за тонну или куб.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:34 +15
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