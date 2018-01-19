На Губернском катке заработал бесплатный Wi-Fi

На ледовой арене под открытым небом стал доступен интернет, пользоваться которым одновременно смогут 150 человек.

Скорость доступа при гостевом входе составляет до 3 Мбит/c, и посетители катка смогут использовать интернет в полном объёме на максимально доступной скорости. Чтобы обеспечить беспроводной связью всю площадь катка — более 1 000 кв. м, были установлены три точки доступа.

Посещение катка, как и подключение к сети Wi-Fi, — совершенно бесплатные. Каток будет работать с 1 декабря по 1 марта 2018 года с 10.00 до 22.00 ежедневно.