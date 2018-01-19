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В Новомосковске полицейские по отпечаткам пальцев нашли похитителя бижутерии

В Новомосковске полицейские по отпечаткам пальцев нашли похитителя бижутерии

Мужчина напоил женщину, дождался пока она уснет и обчистил квартиру. Но не учёл маленький нюанс – в квартире остались отпечатки его пальцев.

Полицейскими в Новомосковске установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался алкогольным опьянением случайной знакомой – хозяйки квартиры, где они совместно распивали спиртные напитки.
 
Дождавшись, когда 48-летняя женщина заснёт, житель Новомосковска, находившийся у неё в гостях, забрал из квартиры телевизор и бижутерию. 
Ущерб, нанесённый законной владелице, составил 17 тысяч рублей.
На утро женщина обнаружила пропажу и позвонила в полицию.
 
Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в квартире отпечатки пальцев. Предположительно их оставил похититель.
 
Эксперты-криминалисты установили личность мужчины, оставившего эти отпечатки. После полицейские выяснили его местонахождение и доставили в отдел МВД для разбирательства.
 
36-летний неработающий мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».
сегодня, в 13:32 +2
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