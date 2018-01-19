В Новомосковске полицейские по отпечаткам пальцев нашли похитителя бижутерии

Мужчина напоил женщину, дождался пока она уснет и обчистил квартиру. Но не учёл маленький нюанс – в квартире остались отпечатки его пальцев.

Полицейскими в Новомосковске установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался алкогольным опьянением случайной знакомой – хозяйки квартиры, где они совместно распивали спиртные напитки.

Дождавшись, когда 48-летняя женщина заснёт, житель Новомосковска, находившийся у неё в гостях, забрал из квартиры телевизор и бижутерию.

Ущерб, нанесённый законной владелице, составил 17 тысяч рублей.

На утро женщина обнаружила пропажу и позвонила в полицию.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в квартире отпечатки пальцев. Предположительно их оставил похититель.

Эксперты-криминалисты установили личность мужчины, оставившего эти отпечатки. После полицейские выяснили его местонахождение и доставили в отдел МВД для разбирательства.

36-летний неработающий мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».