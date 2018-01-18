От туляков ждут предложений по благоустройству городских территорий
Лучшие идеи будут отобраны для общественного голосования и реализованы в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Администрация Тулы приняла постановление о проведении голосования по проектам благоустройства в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и под непосредственным контролем главы региона Алексея Дюмина. В прошлом году по программе благоустроено 163 дворовые территории, 17 территорий общего пользования.
Все заявки, поступившие от жителей, рассмотрят общественные муниципальные комиссии. В их состав войдут сотрудники управления благоустройства города, территориальных округов, жители и руководители ТОСов. После процедуры отбора заявок начнётся голосование.
Идеи туляки могут направлять в администрацию своего округа или на адрес электронной почты: gorsreda@cityadm.tula.ru до конца января.