От туляков ждут предложений по благоустройству городских территорий

Лучшие идеи будут отобраны для общественного голосования и реализованы в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Администрация Тулы приняла постановление о проведении голосования по проектам благоустройства в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и под непосредственным контролем главы региона Алексея Дюмина. В прошлом году по программе благоустроено 163 дворовые территории, 17 территорий общего пользования.

Все заявки, поступившие от жителей, рассмотрят общественные муниципальные комиссии. В их состав войдут сотрудники управления благоустройства города, территориальных округов, жители и руководители ТОСов. После процедуры отбора заявок начнётся голосование.