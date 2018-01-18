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На нечищенные от снега дороги туляки могут жаловаться в ЕДДС

На нечищенные от снега дороги туляки могут жаловаться в ЕДДС

Горячие линии работают в каждом муниципальном образовании Тульской области.

По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.

Неубранный снег и гололед, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные парковочные карманы и остановки, протекающие крыши, отсутствие отопления, прорыв водовода или отключение электроснабжения – обо всём этом следует сообщать в ЕДДС.

Для принятия мер по устранению проблемы информация от жителей будет передаваться ответственным организациям и лицам. Специализированные горячие линии работают в каждом районе области:

МО

ФИО начальника ЕДДС

Телефон

  
 

г. Алексин

Климов Геннадий Николаевич

8(48753) 4-18-49

  

Арсеньевский р-н

Шпирьков Александр Иванович

8(48733)2-14-10

  

Белевский р-н

Извеков Василий Викторович

8(48742)4-20-12

  

Богородицкий р-н

Черепов Валентин Алексеевич

8(48761)2-34-45

  

Веневский р-н

Чаплина Татьяна Дмитриевна

8(48745)2-39-18

  

Воловский р-н

Соловьев Дмитрий Викторович

8(48768)2-18-81

  

г. Донской

Янин Андрей Валерьевич

8(48746)5-96-06

  

Дубенский р-н

Сердитов Владислав Игоревич

8(48732)2-12-82

  

г. Ефремов

Веселов Олег Евгеньевич

8(48741)6-09-11

  

Заокский р-н

Беляцкий Виктор Александрович

8(48734)2-81-72

  

Каменский р-н

Рустамова Наталья Николаевна

8(48744)2-16-58

  

Кимовский р-н

Озеринин Андрей Эдуардович

8(48735)5-25-70

  

Киреевский р-н

Чукаев Александр Сергеевич

8(48754)6-11-24

  

Куркинский р-н

Гребенкин Андрей Николаевич

8(48743)5-12-33

  

г. Новомосковск

Мешков Игорь Николаевич

8(48762)3-43-49

  

п. Новогуровский

Захарченко Юрий Владимирович

8(48753)7-92-17

  

Одоевский р-н

Новиков Максим Николаевич

8(48736)4-10-52

  

Плавский р-н

Дятлова Тамара Владимировна

8(48752)2-14-48
8(48752)6-46-10

  

п. г. т. Славный

Назарова Светлана Васильевна

8(48733)5-45-65

  

Суворовский р-н

Климов Юрий Викторович

8(48763)2-48-59

  

Тепло-Огаревский р-н

Мушулов Нельсик Савельевич

8(48755)2-12-91

  

г. Тула

Князев Сергей Владимирович

8(4872)47-20-37
8(4872)47-20-34

  

Узловский р-н

Тщедушин Олег Викторович

8(48731)6-36-05
8(48731)6-47-10

  

Щекинский р-н

Давыдов Геннадий Николаевич

8(48751)5-66-56
8(48751)5-43-45

  

Чернский р-н

Николаева Светлана Сергеевна

8(48756)2-14-30
8(48756)5-00-97

  

Ясногорский р-н

Пожидаев Анатолий Анатольевич

8(48766)2-15-62

  

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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