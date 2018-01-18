На нечищенные от снега дороги туляки могут жаловаться в ЕДДС

По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических ситуаций.

Неубранный снег и гололед, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные парковочные карманы и остановки, протекающие крыши, отсутствие отопления, прорыв водовода или отключение электроснабжения – обо всём этом следует сообщать в ЕДДС.

Для принятия мер по устранению проблемы информация от жителей будет передаваться ответственным организациям и лицам. Специализированные горячие линии работают в каждом районе области: