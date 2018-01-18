новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе воры украли неисправную «девятку», чтобы починить свою

В Киреевском районе воры украли неисправную «девятку», чтобы починить свою

Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в Киреевском районе установили подозреваемых в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступный умысел у местных жителей возник после того, как в машине одного из них сломался двигатель.

Мужчины знали, что в одном из сёл неподалёку от Киреевска давно стоит неисправная «девятка». Злоумышленники отбуксировали автомобиль и извлекли оттуда исправный агрегат. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить личности и местонахождение подозреваемых. У 19-летнего местного жителя и его 18-летнего подельника была обнаружена похищенная машина. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
кражаукрали машинууголовное делопреступлениеУМВД России по Тулеполиция
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

От туляков ждут предложений по благоустройству городских территорий
От туляков ждут предложений по благоустройству городских территорий
Евгений Авилов: Копни под белым домом – и найдешь историческую «вишенку на торте»
Евгений Авилов: Копни под белым домом – и найдешь историческую «вишенку на торте»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.