В Киреевском районе воры украли неисправную «девятку», чтобы починить свою

Сотрудники полиции в Киреевском районе установили подозреваемых в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступный умысел у местных жителей возник после того, как в машине одного из них сломался двигатель.

Мужчины знали, что в одном из сёл неподалёку от Киреевска давно стоит неисправная «девятка». Злоумышленники отбуксировали автомобиль и извлекли оттуда исправный агрегат. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить личности и местонахождение подозреваемых. У 19-летнего местного жителя и его 18-летнего подельника была обнаружена похищенная машина. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».