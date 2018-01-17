Как в Туле «убивают» легкую атлетику

Фото Дмитрия Дзюбина.

То концерт, то выставка. А как же спорт?

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» оказались в безвыходной ситуации. В области единственное здание, подходящее для занятий этим видом спорта, — манеж Центрального стадиона «Арсенал». До 1996 года в нем были все необходимые сектора, но затем манеж переоборудовали. Там появились трибуны, место для игр с мячом и, соответ­ственно, исчезли ямы для прыжков в длину и высоту, сектор для толкания ядра. Спортсменам остались доступны только беговые дисциплины, но даже эти занятия постоянно ограничивают.

Манеж — полностью коммерческая собственность. Чтобы спортсмены могли заниматься, администрация берет помещение в аренду.

Но только такого дохода владельцу манежа недостаточно, поэтому там проходят и концерты, и выставки, которые порой длятся неделями. В это время занятий у спортсменов нет.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Игорь Новиков:

Игорь Новиков – У нас тренировки неделями выпадают из графика. В манеже занимается еще и волейбольный клуб «Тулица»: в пятницу у них разминочный день, в субботу игра. Легкоатлетов высокого класса в таких условиях подготовить сложно. Ежедневно в нашей школе занимаются 200-250 детей и взрослых, в том числе и члены сборной России. Манеж должен быть полноценным, это позволит не только улучшить результаты спортсменов, но и привлечет к нам соревнования высокого уровня. Раньше манеж для легкоатлетов был открыт почти круглосуточно, ребята приходили заниматься в любое время. Сейчас у спортсменов есть только 4 часа в день.

Заслуженный тренер России Вячеслав Маринов:

Вячеслав Маринов – В манеже я занимаюсь с 1966 года, с тех пор как его только открыли. В советские годы у нас была очень сильная команда, мы делили призовые места только с Воронежем и с Ярославлем. Сейчас мы занимаем 10-12 место из 17 областей, потому что нас лишили площадок. Легкую атлетику в области начали уничтожать. Условия у нас сейчас отвратительные. Выгоняют нас не только из манежа: летом не пускают и на стадион. В этом году перед чемпионатом России нас две недели не пускали на стадион, потому что готовили футбольное поле для матчей Премьер-лиги. Мы занимались в неприспособленном для этого парке, на грязи и траве. Наши спортсмены каким-то чудом привезли две золотые медали.

Проблемой всерьез обеспокоены не только тренеры, но и родители. Они считают, что с такой подготовкой спорт становится просто опасным:

Екатерина Шальнева – Отсутствие тренировок не только сказывается на результатах, но и может быть опасно для здоровья, ведь ребенок едет на соревнования без нужной подготовки. Плюс в манеже очень холодно, а дорожки все в заплатках.

Ирина Легостаева – Мы обращались к губернатору и к уполномоченному по правам ребенка: обращение подписали почти 200 родителей. Но все обращения спускаются в комитет Тульской области по спорту. В ответах чиновники предлагают нам договориться со школьными спортзалами, чтобы заменять пропадающие тренировки. Но дети бегают в шиповках, а по дощатому полу спортзала так бегать невозможно.

Тренируются в манеже и действующие члены сборной России.

Реньжина: «Туле нужен новый манеж, как в Липецке или Смоленске!»

Многократная чемпионка и призерка чемпионатов России, Европы и мира по легкой атлетике Екатерина Реньжина:

Екатерина Реньжина – В манеже «Арсенала» я провела всё детство, и сейчас между сборами тоже пытаюсь тренироваться. Но манеж часто закрыт: там идет то бокс, то волейбол. Мало того, что он закрыт, так там еще и опускают трибуны, тем самым все дорожки «съедаются»! Чтобы их поднять обратно, требуется много усилий и ещё минус один день после какой-либо игры или матча. Дорожки там при мне не меняли ни разу: они все «плавают», неровные. Туле нужен новый хороший манеж, такой, какие есть в Липецке, Смоленске и других городах.

Пока решить вопрос со строительством нового манежа или реконструкцией этого не получается. Вот какой ответ получают родители на последние официальные обращения.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев:

Дмитрий Яковлев – Легкоатлетический манеж находится в частной собственности и принадлежит ООО «Сфера». В связи с тем, что ООО ФК «Сфера» является коммерческой организацией, созданной для получения систематической прибыли, комитет и администрация не имеет возможности оказывать влияние на условия по использованию коммерческих объектов.

Также в письме было указано, что администрация Тулы рассматривает вариант принятия в собственность спортивного объекта. По словам родителей, подобные обещания они уже слышали не раз и пока никакой помощи не получили.

Даша Грызлова,

11 лет – В манеже очень холодно, нам приходится тепло одеваться, но бегать в олимпийках сложно. Они мешают движениям, к результату добавляются доли секунды, а это в нашем виде спорта очень важно.

Даниил Шальнев, 11 лет – Я занимаюсь легкой атлетикой пять лет, брал призовые места на соревнованиях. За это время побывал в Москве, Калуге, Казани и Адлере. В марте мы снова поедем на «Шиповку юных» в Казань. Но у нас нет ни прыжковой ямы с дорожкой для разбега, ни сектора для метания. И мы приезжаем, чтобы просто потренироваться, а не показать хороший результат.