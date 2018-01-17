В 2017 году более 9 000 туляков взяли ипотеку

Фото bank-explorer.ru

По сравнению с прошлым годом объем жилищных кредитов увеличился на треть.

С января по ноябрь 2017 года жители Тульской области получили 9126 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Общая сумма займов составила 15,8 млрд рублей, сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. По сравнению с тем же периодом 2016 года объем предоставленных ИЖК увеличился на 35,4%.

Кредиты на приобретение жилья жители региона оформляют в российских рублях на срок 15,7 года.

Процентная ставка на начало декабря 2017 года достигла 10,8% (в 2016 году этот показатель находился на уровне 12,7%).

Всего за 11 месяцев 2017 года задолженность по ипотеке в регионе составила 43,1 млрд рублей.