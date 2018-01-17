новости
новости
Регистрация
В 2017 году более 9 000 туляков взяли ипотеку
Фото bank-explorer.ru

В 2017 году более 9 000 туляков взяли ипотеку

По сравнению с прошлым годом объем жилищных кредитов увеличился на треть.

С января по ноябрь 2017 года жители Тульской области получили 9126 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Общая сумма займов составила 15,8 млрд рублей, сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. По сравнению с тем же периодом 2016 года объем предоставленных ИЖК увеличился на 35,4%.

Кредиты на приобретение жилья жители региона оформляют в российских рублях на срок 15,7 года.

Процентная ставка на начало декабря 2017 года достигла 10,8% (в 2016 году этот показатель находился на уровне 12,7%).

Всего за 11 месяцев 2017 года задолженность по ипотеке в регионе составила 43,1 млрд рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Ипотекакредитжильетуляки
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шатск
Алексей Дюмин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шатск
Как в Туле «убивают» легкую атлетику
Как в Туле «убивают» легкую атлетику
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.