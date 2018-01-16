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Сыры тульского производства поступили на прилавки российских магазинов

Сыры тульского производства поступили на прилавки российских магазинов

Новый цех Тульского молочного комбината посетил губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Тульский молочный комбинат, осмотрел цеха по производству сыров, камеры созревания и соляное отделение. 

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства сыров было подписано правительством Тульской области и руководством АО «Тульский молочный комбинат» в 2016 году на Петербургском экономическом форуме. Открытие нового производства позволило создать 16 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность число работников возрастет до 50. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что создание производства твёрдых сыров – это новые рабочие места, дополнительные доходы в бюджет области и серьёзный вклад в решение задач по импортозамещению: 

Такие проекты помогут вывести тульский агропромышленный комплекс на новый уровень, обеспечить туляков качественными продуктами и снабжать ими соседние регионы.

Сумма вложений в проект составила 454 млн рублей. Первая партия тульского сыра, расфасованного в головки по 2-3 кг, поступила в продажу ещё 20 декабря. Сейчас комбинат проводит тестовые выработки новой продукции европейского качества.

Ежедневно предприятие перерабатывает 220-240 тонн молока. Тульское сырье составляет 24 % от общего объема закупок и закупается в фермерских хозяйствах региона.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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