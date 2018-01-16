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Какие улицы Тулы останутся без света 17 января

Какие улицы Тулы останутся без света 17 января

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов во всех районах города.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении отключений по следующим адресам:

  • ул. Фабричная, 1, 5,
  • ул. Первомайская, 9/133,
  • ул. Демидовская плотина, 20,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
  • ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
  • ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33,
  • ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
  • ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
  • ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
  • ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
  • ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +2
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