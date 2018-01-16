Какие улицы Тулы останутся без света 17 января
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов во всех районах города.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении отключений по следующим адресам:
- ул. Фабричная, 1, 5,
- ул. Первомайская, 9/133,
- ул. Демидовская плотина, 20,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
- пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
- ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
- ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 23-33,
- ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
- ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47,
- ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
- п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13.
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