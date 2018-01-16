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Журналисты «Слободы» стали призерами конкурса «Мастера тульской журналистики»
Фото Оксаны Грудининой

Журналисты «Слободы» стали призерами конкурса «Мастера тульской журналистики»

Награды сотрудникам издания вручил губернатор Алексей Дюмин.

Среди тульских журналистов конкурсы профессионального мастерства проходят не первый год. В очередной раз одними из лучших стали сотрудники «Слободы».

Исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева стала призером в номинации «Персона года». Корреспондент Оксана Грудинина благодаря материалу о жизни тульского кукольного театра признана лучшим журналистом интернет-СМИ, а Дмитрию Дзюбину призовое место в номинации «Лучший фотожурналист» принесли фотографии фестиваля «Двенадцать ключей».

Глава региона Алексей Дюмин поздравил журналистов с прошедшим Днём российской печати, вручил им награды и поблагодарил за работу:

Алексей Дюмин

Два года мы с вами работаем бок о бок. Два года вы помогаете освещать работу, которую мы проводим, рассказываете о наших планах. Благодаря нашей совместной деятельности, мы сообща находим возможности устранять проблемы, которые вы раскрываете. Спасибо вам за ваш труд. Ваша работа всегда нужна, и в современном мире она актуальна как никогда. Желаю вам новых идей и успехов. Относитесь к информации взвешенно и объективно. И желаю всем нам положительных информационных поводов!

В ответном слове Татьяна Алексеева отметила, что миссия журналистов «Слободы» – помогать тулякам ориентироваться в мире:

Спасибо жюри, что заметили и оценили нашу работу. Для нас журналистика – это не профессия, а образ жизни. И, конечно, спасибо Вам, Алексей Геннадьевич, – главному позитивному ньюсмейкеру региона. Даже в сложных проблемных вопросах ваше «включайтесь» мотивирует всех на успех и победу.

Подводя итоги прошедшего года, губернатор назвал главным проектом Тульскую набережную:

Мы поменяем наш город, у нас появится новая прогулочная зона, которая привлечёт туляков всех возрастов.  Изюминка в том, что мы не потратили ни копейки из регионального бюджета.

По мнению Алексея Дюмина, ещё один запоминающийся информационный повод 2017 года – включение тульского пряника в бортовое меню «Аэрофлота» и перечень продуктов ФИФА. Теперь тульским лакомством будут угощаться болельщики из разных стран, которые приедут на Чемпионат Мира по футболу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:39 +2
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