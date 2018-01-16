Журналисты «Слободы» стали призерами конкурса «Мастера тульской журналистики»

Фото Оксаны Грудининой

Среди тульских журналистов конкурсы профессионального мастерства проходят не первый год. В очередной раз одними из лучших стали сотрудники «Слободы».

Исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева стала призером в номинации «Персона года». Корреспондент Оксана Грудинина благодаря материалу о жизни тульского кукольного театра признана лучшим журналистом интернет-СМИ, а Дмитрию Дзюбину призовое место в номинации «Лучший фотожурналист» принесли фотографии фестиваля «Двенадцать ключей».

Глава региона Алексей Дюмин поздравил журналистов с прошедшим Днём российской печати, вручил им награды и поблагодарил за работу:

Алексей Дюмин Два года мы с вами работаем бок о бок. Два года вы помогаете освещать работу, которую мы проводим, рассказываете о наших планах. Благодаря нашей совместной деятельности, мы сообща находим возможности устранять проблемы, которые вы раскрываете. Спасибо вам за ваш труд. Ваша работа всегда нужна, и в современном мире она актуальна как никогда. Желаю вам новых идей и успехов. Относитесь к информации взвешенно и объективно. И желаю всем нам положительных информационных поводов!

В ответном слове Татьяна Алексеева отметила, что миссия журналистов «Слободы» – помогать тулякам ориентироваться в мире:

Спасибо жюри, что заметили и оценили нашу работу. Для нас журналистика – это не профессия, а образ жизни. И, конечно, спасибо Вам, Алексей Геннадьевич, – главному позитивному ньюсмейкеру региона. Даже в сложных проблемных вопросах ваше «включайтесь» мотивирует всех на успех и победу.

Подводя итоги прошедшего года, губернатор назвал главным проектом Тульскую набережную:

Мы поменяем наш город, у нас появится новая прогулочная зона, которая привлечёт туляков всех возрастов. Изюминка в том, что мы не потратили ни копейки из регионального бюджета.

По мнению Алексея Дюмина, ещё один запоминающийся информационный повод 2017 года – включение тульского пряника в бортовое меню «Аэрофлота» и перечень продуктов ФИФА. Теперь тульским лакомством будут угощаться болельщики из разных стран, которые приедут на Чемпионат Мира по футболу.