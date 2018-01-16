Смерть 13-летней девочки: плавскую больницу оштрафовали на 170 тысяч рублей

Росздравнадзор по Тульской области провел внеплановую выездную проверку ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина». Поводом стали материалы следственного отдела СУ СК о фактах грубых нарушений при оказании медицинской помощи 13-летней девочке, повлекших в дальнейшем ее смерть. Этот случай произошел еще в июне 2017 года.

Как стало известно Myslo, ребенка изначально лечили в плавской больнице, а затем перевели в московскую. Через некоторое время девочка умерла от осложнений.

По результатам проверки главному врачу плавской больницы было выдано предписание о недопущении выявленных нарушений, а также о соблюдении действующего законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

За грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности в отношении больницы был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в судебные органы.

Из судебного постановления, в частности:

– В один из дней не проведена диагностическая работа: отсутствует описание жалоб, анамнеза заболевания, локального статуса: размеров и характера раны, состояния мягких тканей, движение в суставах. Не измерена температура тела. Отсутствует описание (заключение) назначенного рентгенологического снимка левого плечевого сустава. Не учтена отрицательная динамика заболевания: при первичном обращении диагноз – ушибленная рана локтевого сустава слева, при повторном обращении диагноз – ушиб плечевого сустава.

Не назначено: дополнительных методов лабораторных (общий анализ крови, мочи), лечения (антибактериальная, противовоспалительная, обезболивающая терапии), повторная явка (для наблюдения за динамикой течения заболевания). Учитывая высокую температуру не проведена консультация с врачом терапевтом. Не проведена экстренная специфическая профилактика столбняка (проводят при травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых);

Также:

– В представленных на проверку материалах невозможно определить, как проводилась диагностика и почему три хирурга поставили различные диагнозы, анамнез не описан, прослеживается отрицательная динамика в состоянии здоровья, нет сведений о назначении и проведении адекватного лечения.

Решением Плавского районного суда юрлицо признано виновным в совершении административного правонарушения с наказанием в виде штрафа в размере 170 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в Плавский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас проводится доследственная проверка на предмет правильности оказания медицинской помощи. Назначены необходимые экспертизы.