Опасные химикаты с незаконной свалки в Туле принадлежали предприятию «Щегловский вал»

В эти минуты в правительстве региона проходит оперативное совещание. В частности, представители ответственных служб обсудили тему незаконной свалки химических отходов в поселке Новомедвенский.

Губернатору Тульской области доложили, что на месте было обнаружено 327 емкостей с химикатами. На некоторых из них было написано название предприятия АО «Щегловский вал».

В ходе проверки было установлено, что с «Щегловского вала» опасные химикаты и отходы должен был вывозить и утилизировать подрядчик (наименования фирмы, к слову, не прозвучало. – Прим. ред.). Однако, по сообщению министра экологии региона Юрия Панфилова, у подрядной организации не было лицензии на вывоз отходов такого класса опасности.

Как сообщил прокурор Тульской области Александр Козлов, «у завода, которому принадлежит тара, был заключен договор на вывоз отходов. Все договоры мы проверим. Есть подозрения, что это происходило неоднократно».

После ликвидации свалки все канистры и мешки были вывезены на промышленную площадку «Щегловского вала».

Сергей Галкин, руководитель УМВД по Тульской области, подтвердил, что отходы, найденные на свалке, действительно опасны, однако угрозы жизни и здоровью населения нет. Также руководитель силового ведомства сообщил, что собранные материалы отправлены в следственный комитет для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Алексей Дюмин:

– Виновные должны быть установлены и по всей строгости закона наказаны, несмотря на фамилии и должности.

буква закона

УК РФ статья 247. «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»



Часть 1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, –

наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.