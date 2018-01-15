новости
новости
Регистрация
Опасные химикаты с незаконной свалки в Туле принадлежали предприятию «Щегловский вал»

Опасные химикаты с незаконной свалки в Туле принадлежали предприятию «Щегловский вал»

По факту складирования отходов будет возбуждено уголовное дело.

В эти минуты в правительстве региона проходит оперативное совещание. В частности, представители ответственных служб обсудили тему незаконной свалки химических отходов в поселке Новомедвенский.

Губернатору Тульской области доложили, что на месте было обнаружено 327 емкостей с химикатами. На некоторых из них было написано название предприятия АО «Щегловский вал».

В ходе проверки было установлено, что с «Щегловского вала» опасные химикаты и отходы должен был вывозить и утилизировать подрядчик (наименования фирмы, к слову, не прозвучало. – Прим. ред.). Однако, по сообщению министра экологии региона Юрия Панфилова, у подрядной организации не было лицензии на вывоз отходов такого класса опасности.

Как сообщил прокурор Тульской области Александр Козлов, «у завода, которому принадлежит тара, был заключен договор на вывоз отходов. Все договоры мы проверим. Есть подозрения, что это происходило неоднократно».

После ликвидации свалки все канистры и мешки были вывезены на промышленную площадку «Щегловского вала».

Сергей Галкин, руководитель УМВД по Тульской области, подтвердил, что отходы, найденные на свалке, действительно опасны, однако угрозы жизни и здоровью населения нет. Также руководитель силового ведомства сообщил, что собранные материалы отправлены в следственный комитет для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Алексей Дюмин:

– Виновные должны быть установлены и по всей строгости закона наказаны, несмотря на фамилии и должности.

буква закона

УК РФ статья 247. «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»

Часть 1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, –

наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Галерея
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
показать все фотографии
Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
Предполагаемый виновник свалки опасных химикатов в Туле найден
Жизнь Тулы и области
Предполагаемый виновник свалки опасных химикатов в Туле найден
сегодня, в 12:53, 82 2646 4
Алексей Дюмин взял на контроль ситуацию со свалкой химикатов на окраине Тулы
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин взял на контроль ситуацию со свалкой химикатов на окраине Тулы
вчера, в 12:43, 54 3546 3
В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов
Жизнь Тулы и области
В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов
13 января, в 17:42, 103 5096 3
Администрация Тулы выделила КамАЗ для вывоза химикатов с незаконной свалки
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы выделила КамАЗ для вывоза химикатов с незаконной свалки
13 января, в 15:42, 39 2487 6
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:42 +6
Другие статьи по темам
Событие
свалка химикатовотходывиновные
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: «Застройщики должны заранее оповещать жителей о переносе сроков сдачи объектов»
Алексей Дюмин: «Застройщики должны заранее оповещать жителей о переносе сроков сдачи объектов»
Минтруд: регионы получили средства для пособий на первого ребенка
Минтруд: регионы получили средства для пособий на первого ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.