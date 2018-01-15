Алексей Дюмин: «Застройщики должны заранее оповещать жителей о переносе сроков сдачи объектов»

Фото из архива Myslo.

На сегодняшний день в Тульской области 40 застройщиков возводят 127 домов с привлечением средств дольщиков (на конец 2016 года — 145 объектов на 45 застройщиков). Это составляет 17 378 квартир общей площадью 914 670 кв. м, заключено 6 444 договора долевого участия на 8 101 квартиру (в 2016 году — 6 196 договоров на 9 516 квартир).

– В октябре прошлого года президент Путин дал поручение отказаться от долевого строительства, потому что не все застройщики исполняют добросовестно свои обязательства. К сожалению, есть такие и у нас, — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Начальник инспекции по архитектурно-строительному надзору Тульской области Сергей Гончаров рассказал, что по состоянию на 15 января в реестр пострадавших граждан, чьи деньги привлечены для строительства МКД и чьи права нарушены, включены 89 граждан. В настоящее время в реестре 48 дольщиков ЖК «Парус» — корпуса 7, 8 и 10 (СУ-155). В декабре 2017 года корпуса 11 и 14 этого жилого комплекса введены в эксплуатацию, по корпусам 7, 8 и 10 до конца января инспекцией проводятся итоговые проверки.

– До конца весны жители смогут въехать в квартиры. Юридическое же оформление может затянуться из-за того, что судебное разбирательство по СУ-155 ведётся в Москве, — отметил Сергей Гончаров.

Также в реестре значатся 35 человек ЖК «Варваровка» (застройщик «СтройСервисПроект»). Признание застройщика банкротом затягивается.

– После принятия судом процедуры наблюдения всем участникам долевого строительства будет оказана юридическая помощь, касающаяся обращения в суд с требованием о передаче квартир, — пояснил Сергей Гончаров.

Тем не менее есть инвестор, который готов достроить дома в ЖК «Варваровка». Некоторые дольщики уже уступили свои права инвестору.

Также в реестре три туляка по объекту строительства, расположенному в Щекино (застройщик ООО «Газстрой конструкция»).

Три дольщика из числа вкладчиков КТ «Социальная инициатива и К» (Новомосковск, ул. Садовая, 44, дом начал строиться ещё в 2003 году) были внесены в реестр по решению суда. На сегодняшний день ведутся переговоры с возможным застройщиком-инвестором. Ситуация осложняется тем, что в отношении некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков Тульской области также рассматривается дело о банкротстве и необходимо окончательное формирование реестра требований кредитов партнерства.

Алексей Дюмин потребовал, чтобы застройщики заранее оповещали жителей и правительство о переносе сроков сдачи объектов.

– Я надеюсь, что в 2018 году у нас не появится новых обманутых дольщиков, — сказал Алексей Дюмин.