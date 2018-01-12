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В России увеличат штраф за браконьерство

В России увеличат штраф за браконьерство

Например, за убитого лося придется заплатить 560 тысяч рублей штрафа.

Ответственность за браконьерство в 2018 году ужесточат в два раза. Кроме того, охотничьи инспекторы получат полномочия по составлению протоколов о нарушениях, проведению досмотра и изъятию добытой продукции, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Об этом пишет РИА «Новости».

– Ответственность за браконьерство в 2018 году вырастет в два раза. Например, максимальный размер вреда, причиненного уничтожением лося, увеличится с 280 тысяч до 560 тысяч рублей, — сказал Донской.

По его словам, также предполагается наделить инспекторов, осуществляющих лесной, охотничий и рыбный контроль перекрестными полномочиями. Например, производственным охотничьим инспекторам и общественным инспекторам по охране окружающей среды дадут право составлять протоколы по фактам нарушения законодательства в сфере охотничьего хозяйства.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 +3
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