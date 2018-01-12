Чемпионат Тульской области по лыжным гонкам отменили из-за отсутствия снега

Соревнования должны были пройти 13 и 14 января.

В Тульской области отменили чемпионат и региональное первенство по лыжным гонкам из-за отсутствия снега. Соревнования должны были пройти 13 и 14 января в п. Ревякино и Богородицке.

Состязания пройдут, как только в регионе установятся благоприятные погодные условия.

О новом сроке и месте проведения будет сообщено на сайте Федерации лыжных гонок Тульской области.