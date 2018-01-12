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На автодороге «Тула-Новомосковск» за сутки в ДТП пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

На автодороге «Тула-Новомосковск» за сутки в ДТП пострадали два человека

Аварии произошли практически на одном и том же участке дороги.

11 января на автодороге «Тула-Новомосковск» произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области. Примечательно, что аварии произошли практически на одном и том же участке дороги.

Так, в 7.25 на 48-м километре автодороги 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 столкнулся с «семеркой» и «Киа Соул». В аварии пострадала 67-летняя пассажирка ВАЗ-2107. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали.

В 16.40 на 43-м километре автодороги 34-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Кайрон», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено Сандеро». В аварии пострадала 33-летняя женщина — водитель «Рено». Ей оказали медпомощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +1
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