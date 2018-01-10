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Губернский каток в Туле закрыли на два дня

Губернский каток в Туле закрыли на два дня

Ледовую площадку приводят в порядок.

Губернский каток, расположенный на площади Ленина в Туле, закрыли на два дня. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина ледовую площадку приводят в порядок.

Напомним, вчера, 9 января, на оперативном совещании глава региона остался недоволен состоянием спортивного инвентаря и неработающими автоматами по продаже кофе и сладостей:

– Посетил каток на Рождество и расстроился. Такие мелочи портят картину.

Дмитрию Яковлеву поручено привести каток в порядок.

Руководитель фонда «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что для проката закупили новые коньки — 20 пар поступят на каток к концу недели. Планируется, что каток будет работать до 1 марта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:07 +2
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