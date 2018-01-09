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Алексея Дюмина расстроило состояние катка на главной площади Тулы

Алексея Дюмина расстроило состояние катка на главной площади Тулы

Глава региона поручил устранить все недостатки. На это должно уйти около двух дней.

На традиционном оперативном совещании у губернатора Тульской области были подведены итоги новогодних праздничных мероприятий. Одной из тем обсуждения стала работа Губернского катка на площади Ленина.

Алексей Дюмин остался недоволен состоянием спортивного инвентаря и неработающими автоматами по продаже кофе и сладостей:

Посетил каток на Рождество и расстроился. Такие мелочи портят картину.

Губернатор поручил главе профильного комитета Дмитрию Яковлеву привести ледовую площадку в порядок. Для проведения необходимых работ каток закроют на два дня.

Руководитель фонда «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что для проката закупили новые коньки – 20 пар поступят на каток к концу недели. Планируется, что губернский каток будет работать до 1 марта.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +2
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