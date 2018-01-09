Алексея Дюмина расстроило состояние катка на главной площади Тулы

Глава региона поручил устранить все недостатки. На это должно уйти около двух дней.

На традиционном оперативном совещании у губернатора Тульской области были подведены итоги новогодних праздничных мероприятий. Одной из тем обсуждения стала работа Губернского катка на площади Ленина.

Алексей Дюмин остался недоволен состоянием спортивного инвентаря и неработающими автоматами по продаже кофе и сладостей:

Посетил каток на Рождество и расстроился. Такие мелочи портят картину.

Губернатор поручил главе профильного комитета Дмитрию Яковлеву привести ледовую площадку в порядок. Для проведения необходимых работ каток закроют на два дня.

Руководитель фонда «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что для проката закупили новые коньки – 20 пар поступят на каток к концу недели. Планируется, что губернский каток будет работать до 1 марта.