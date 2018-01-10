В Тульской области сотрудник исправительной колонии попался на взятке

У сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Тульской области имелась оперативная информация о намерении младшего инспектора отдела безопасности ИК-7 Никиты П. совершить противоправные действия с использованием должностного положения.

– Данный сотрудник намеревался доставить в исправительное учреждение и передать одному из осужденных два мобильных телефона, заведомо зная, что эти действия являются нарушением Правил внутреннего распорядка исправительного учреждения и средства мобильной связи запрещены к использованию на режимной территории. За передачу этих запрещенных предметов Никита П. планировал получить от знакомого данного осужденного денежные средства в сумме 15 000 рублей, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Тульской области.

Имеющаяся у сотрудников ОСБ УФСИН России по Тульской области оперативная информация была реализована совместно ОЭБ и ПК ОМВД России по Щекинскому району.

В момент получения взятки младший инспектор отдела безопасности ИК-7 был задержан сотрудниками полиции и ОСБ УФСИН.